Ilary Blasi? Non ha perso solo Totti: l'ultimo dramma in famiglia

Corona 1.“Non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer” posta su Instagram Fabrizio Corona alludendo alla somiglianza con Andre Iannone che ora sta con la cantante. Non é la prima volta che Corona se la prende con Iannone. Sentite cosa diceva anni orsono: “ Iannone? È un povero sfigato anche lui. La cosa più triste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno…”

Corona 2. Ma sarà vero quello che raccontava anni orsono ? L’ex re dei paparazzi aveva chiesto a Selvaggia Lucarelli di dirigere un nuovo giornale, lei aveva accettato, ma Belen Rodriguez era gelosa di Selvaggia e lui non ha potuto affidare a quest’ultima l’incarico. Mah!

Dietro la mancata partecipazione di Eva Robin’s a Ballando con le Stelle non c’é alcuna strategia in quanto Milly Carlucci non ha scelto Gabriel Garko come unico vip gender. Infatti c’é anche Alex Di Giorgio dichiaratamente gay. Il concorrente che l’ha spodestata é un altro arrivato all’ultimo. Un grave errore escludere un personaggio intelligente come Eva.

Totteide 1.Brutto periodo per Ilary Blasi: dopo aver perso Totti, ha perso anche il gatto e ha cosí postato su Instagram: “ Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia.”Il gatto “nudo” é stato ritrovato.Non è che sia andato a casa di Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna del Pupone?

Totteide 2. La presentatrice Carolina Rey sente le voci come Giovanna D’Arco. Ha detto sicura che Francesco Totti é andato a casa di Noemi Bocchi, casa che di trova davanti alla sua. Non li ha però visti, ma li ha riconosciuti dalle voci…

Grandi serate a casa Clooney a Lallio per festeggiare le nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck in luna di miele sul lago di Como. Pochi sanno che nei giorni scorsi George Clooney é stato a Bellagio .Dopo aver pranzato con la famiglia in un noto ristorante, ha scelto di visionare l'unico immobile esclusivo in vendita a Bellagio come dimora per i suoi ospiti. Proprietario dell' immobile è l’imprenditore comasco Simone Molinari. Chissà se avrà acquistato l'immobile il famoso attore americano. Lallio perderà George Clooney?

Piccoli Parietti crescono. Sempre più lanciato nei programmi sportivi Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Le reti se lo contendono e la prossima stagione sarà per lui impegnativa. Nel frattempo si gode la vacanza con la fidanzata nuova di zecca Francesca Viverit.

Si racconte in giro che la fluida cantante Madame frequenterebbe una collega un po’ più grande che avrebbe conosciuto durante una kermesse canora. Quest’ ultima si é però fidanzata di recente…

Secondo alcuni dietro la separazione di Sylvester Stallone da Jennifer Flavin , dopo venticinque anni d’amore, si sarebbe l’infatuazione dell’attore per la giovane collega Ana De Armas. Infatuazione non ricambiata. Vedremo l’attrice alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Blonde dove da vita a Marilyn Monroe.

Per alcuni siti e giornali di gossip internazionali e statunitensi Brad Pitt ed Emily Ratajkowski si starebbero frequentando. I due sarebbero stati avvistati insieme più di una volta e da ciò le voci che le due star sarebbero insieme nonostante la differenza d'età lui 58 anni, lei 31.

La “boutique” sembra riaperta:Amanda Lear a 82 anni conta numerosi giovani pretendenti. Dice che esiste una nuova generazione di ragazzi “gerontofili”. Aggiunge peró che è difficile trovare la fedeltà, una cosa per lei fondamentale in una relazione.

Dopo aver duettato con Barbara D’Urso nella di lei hit Dolceamaro, Cristiano Malgioglio potrebbe duettare in una cover con Romina Power su consiglio di un loro amico. Si tratta della canzone Acqua di Mare, una hit che portò al successo la figlia di Tyrone Power e che fu un grande successo.

In una delle ultime ospitate di Romina Power in una sua trasmissione, Maurizio Costanzo si è stretto al dolore della cantante mostrando anche una foto che ricostruisce il volto della figlia Ylenia , scomparsa e mai ritrovata, oggi a distanza di anni pubblicato da Chi l’ha visto per farla girare con la speranza che qualcuno possa saperne di più.

In questi giorni Roma ha il piacere di ospitare due delle più grandi star di Hollywood: Charlize Theron e Uma Thurman. Da metà giugno sono infatti iniziate le riprese in Italia della serie Netflix The Old Guard 2, sequel del film d'azione realizzato nel 2020. Tra le due é nata grande amicizia.

Nuovi nomi per il cast del Grande Fratello Vip. Si parla di Alessio Tripi, altra “creatura” di Barbara D’Urso visto a La Pupa e il Secchione. Si parla poi di Umberto Smaila con il figlio Roy. Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi ha rifiutato perché il suo agente l’ha sconsigliata: preferisce fare carriera nel mondo della moda. Per il cast si fa anche il nome di Natalia Estrada, cosa altamente improbabile.

Altro nome in predicato per il Grande Fratello Vip é quello di Patrizia de Blanck. Sarebbe una bella presenza perché potrebbe parlare anche con delle entità: come riportato da Nuovo è convinta di aver parlato con il diavolo incarnatosi in una statuetta di Budda che tiene in camera da letto.

Prima in Sardegna, é la cosa pareva una fake news, ma ora i giorni romantici a Lugano avrebbero confermato la liason tra Elodie e Andrea Iannone. L’ex di Belen Rodriguez avrebbe già regalato un anello borbonico alla ex di Marracash.

La bufala dell’estate riguarda ì Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo non si scioglie. La notizia circolata in rete ha generato il caos tra i fan, ma a smentirla è il leader della band dall'Irlanda dove è in vacanza, Riccardo Zanotti:”Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia dato questa notizia, non è assolutamente vero...".

L’ex gieffina Lulú Selassié non ce la fa a rientrare nell’anonimato. Dopo aver annunciato il suo primo disco, ora minaccia di scrivere un libro, ma porta le mani avanti: “Non uscirà presto”. Intanto pubblica su Instagram una volto con il cantante Daddy, ex concorrente di Amici…

Anche quest’anno la Festa dell’Estate del Golfo del Tigullio è stata quella esclusiva organizzata per Ferragosto a Villa Porticciolo a Rapallo da Laura Morino, nota socialitè e pr milanese, imprenditrice alla guida di Morino Studio.Con il suo compagno Adriano Teso, industriale nel settore delle vernici, hanno invitato un centinaio di amici in vacanza nel Tigullio e a Forte dei Marmi. Tutti, tra i nomi più noti di industriali, avvocati, giornalisti, sociologi, galleristie imprenditori, hanno scatenato la fantasia e creatività per rispettare il titolo ed il dress code del Dinner Party, “Jungle Moon”. Abiti, giacche e pantaloni maculati animalier, fiorati con palmizi e fantasie mimetiche sono stati indossati ed interpretati sia al femminile che al maschile ….. e tutti con ottimi e sorprendenti risultati.Il tema della serata, grazie alla collaborazione di tutta la squadra di Villa Porticciolo, è stato sapientemente interpretato nella Veranda Portofino e nel Salone interno affrescato con gli allestimenti floreali e la mise en place, con menù personalizzato, foglia di Monstera ePhalaenopsis fuxia ad ogni posto placée. Palmizi e cactus hanno invece decorato i bianchi salotti della Terrazza Porticciolo dove è stato allestito il ricco buffet dell’aperitivo innaffiato dal “Jungle Spritz” creato ad hoc, a base di Gin aromatizzato al mango, prosecco e soda.I finger food ed i piatti sono stati ideati e realizzati con un menu a tema, un esempio per tutti, il Tataki di tonno marinato alle bacche di vaniglia del Madagascar con porro alla brace e l’Ananas speziato arrosto con gelato al fior di latte profumato alla papaya.La serata è proseguita con balli scatenati sino a tarda notte ammirando lo spettacolare panorama del Golfo di Rapallo sino al promontorio di Portofino .Villa Porticciolo, è infatti unica per la sua posizione e bellezza. La location, dimora storica le cui origini sono del XVII secolo, è stata rilevata dalla famiglia Sangiovanni tramite Concessione Comunale nel 2021. Grazie al loro contributo ed un’importante ristrutturazione è tornata al suo splendore ed ospita gli eventi più esclusivi .Tra gli ospiti presenti alla serata “Jungle Moon”, oltre al Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e a Mariarosaria e Domenico Sangiovanni, i “padroni di casa”, con le rispettive famiglie, il già Presidente del Senato Carlo Scognamiglio, la figlia Thea con il marito Francesco Battigelli, il sondaggista, sociologo e saggista Renato Mannheimer, la stilista Haute Couture Raffaella Curiel, la giornalista e conduttrice televisiva Vira Carbone, la giornalista di moda e costume, pr e marketing consultant di Pitti Immagine Giuliana Parabiago gli avvocati Marco De Luca e Paolo Grande, Giovanna Mavellia, segretario generale Confcommercio Lombardia, il gallerista, critico d’arte e direttore del Museo di Portofino Daniele Crippa.