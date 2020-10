Cielo di piombo ispettore Callaghan: Clint Eastwood e un poliziesco "emozionale"

30 ottobre 2020 a

CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN

Con Clint Eastwood, Tyne Daly, Bradford Dillman. Regia di James Fargo. Produzione USA 1976. Durata: 1 ora e 35

Alla TV IRIS ore 23.05

LA TRAMA. L'ispettore Callaghan è mal tollerato e trattato da dinosauro dai capi della polizia di Los Angeles. Tuttavia sono costretti a ricorrere a lui quando sono necessarie le sue maniere spicce (con tendenza al brutale) per mettere il sale sulla coda a una banda di terroristi che è calata sulla città e ha rapito anche il sindaco. Per l'occasione, accanto al ruvidissimo sbirro hanno messo un'agente in gonnella giovane e imbranata, che lui tratta naturalmente da macho impaziente. Quando Callaghan comincia a sciogliersi nei confronti della bella ragazza, gliela ammazzano davanti agli occhi.

PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori Callaghan . Offre la consueta razione di inseguimenti e sparatorie, ma tocca inaspettatamente le corde emozionali. Il personaggio di Tyne Daly ebbe un tale successo che si affrettarono subito a resuscitarlo per una serie televisiva.

