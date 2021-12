"A piedi nudi del parco", una deliziosa commedia (a mezzo secolo di distanza)

05 dicembre 2021 a

a

a

A PIEDI NUDI NEL PARCO

Paramount, ore 21.10. Con Jane Fonda, Robert Redford, Charles Boyer. Regia di Gene Sacks. Produzione USA 1967. Durata: 1 ora e 46 minuti

LA TRAMA

Paul e Corie appena sposati s'installano in un appartamento sul Central Park. Passata la luna di miele, saltano fuori le differenze di carattere. Lei è un peperino che gli fa una sorpresina al giorno. Lui è un signor Precisetti che fa fatica a starle dietro. In più si mettono a complicare le cose un maturo dongiovanni che abita nel palazzo e l'invadente madre di lei.

PERCHÈ VEDERLO

Perché a mezzo secolo di distanza rimane una deliziosa commedia, benissimo scritta da Neil Simon e interpretata dalla coppia di divi che forse divennero divi proprio con questo film. Il momento magico?Lui che sta prendendo l'ascensore per andare alla prima giornata di lavoro dopo la "luna". E lei che gli zampetta dietro in baby doll spacciandosi per una battona con gli altri occupanti dell'ascensore..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.