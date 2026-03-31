I Falchi della notte, Sly e il cattivissimo Hauer

I FALCHI DELLA NOTTE

Sky Suspense ore 19.15

Con Sylvester Stallone, Rutger Hauer e Billy Dee Williams. Regia di Bruce Malmuth. Produzione USA 1980. Durata: 1 ora e 38 minuti

LA TRAMA

Un famoso terrorista ricercato da tutte le polizie del mondo e persino abbandonato dai suoi abituali datori di lavoro, sfida tutto e tutti e prepara una strage al palazzo delle Nazioni Unite. Un tosto poliziotto newyorkese gli dà la caccia. Una lunga sfida destinata a concludersi inevitabilmente quando uno dei due avrà il primo momento di esitazione.

PERCHE' VEDERLO

Perché è un thriller tesissimo (strano che Malmuth non abbia fatto molto in seguito). Rutger Hauer al suo esordio americano disegna uno dei più sensazionali "cattivi" degli anni 80.