Posta grossa a Dodge City, occhio al colpo di scena

POSTA GROSSA A DODGE CITY

Iris ore 21.15

Con Henry Fonda, Joanne Woodward e Jason Robards jr. Regia di Fielder Cook. Produzione USA 1966. Durata: 1 ora e 35 minuti

LA TRAMA

Un padre di famiglia s'infila in una partita a poker che coinvolge gli uomini più ricchi della regione. L'uomo che sta perdendo forte ha un infarto. Alla moglie che lo soccorre rivela di avere in mano una "mano" favolosa con cui potrebbe prendere tutto il piatto. La donna subentra e ripulisce i ricconi.

PERCHE' VEDERLO

Perchè il colpo di scena che decide il film è veramente azzeccato. E il cast radunato è da grandi occasioni.