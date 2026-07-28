Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Posta grossa a Dodge City, occhio al colpo di scena

di Giorgio Carbonemartedì 28 luglio 2026
Posta grossa a Dodge City, occhio al colpo di scena

1' di lettura

POSTA  GROSSA  A   DODGE  CITY
Iris  ore 21.15
Con  Henry  Fonda, Joanne Woodward  e  Jason Robards jr. Regia di Fielder  Cook. Produzione  USA 1966.  Durata:  1 ora e 35  minuti

LA TRAMA
Un  padre   di famiglia  s'infila in una  partita  a poker  che   coinvolge gli  uomini più ricchi  della  regione. L'uomo  che sta  perdendo  forte  ha  un  infarto. Alla  moglie  che lo  soccorre  rivela  di  avere  in mano  una "mano" favolosa con cui  potrebbe  prendere  tutto il  piatto. La  donna  subentra e ripulisce i ricconi.

PERCHE' VEDERLO
Perchè  il    colpo di  scena   che  decide  il   film è veramente  azzeccato. E il  cast  radunato è da grandi  occasioni.

ti potrebbero interessare

L'ultima regina, intrighi di corte e mattane del sovrano

L'ultima regina, intrighi di corte e mattane del sovrano

Giorgio  Carbone
Terminator: Schwarzy cyborg nel mito della fantascienza

Terminator: Schwarzy cyborg nel mito della fantascienza

Giorgio  Carbone
"Operazione sottoveste": la storia di un sommergibile americano

"Operazione sottoveste": la storia di un sommergibile americano

Giorgio Carbone
"L'ora più buia", dialoghi eccellenti e ritmi febbrili

"L'ora più buia", dialoghi eccellenti e ritmi febbrili