Nazionale, Massimo Mauro duro: "Non ho capito Maldini. Il sistema è da rifondare"

Secondo l'ex Juventus, Malagò non è il primo colpevole: "Parliamo di un grandissimo dirigente . Errori ne sono stati fatti, ma la reazione a questa situazione mi sembra comunque confortante. Secondo me, Malagò deve garantire il futuro della Nazionale in prima persona , facendo certe scelte e mettendo tutti nelle condizioni di lavorare al meglio. Ora serve un nome che metta d’accordo tutti, e non sarà facile".

E quale sarebbe questo nome? Per Mauro, "Mancini è indicato per questo ruolo. Ha già vinto con la Nazionale e in certi momenti può essere saggio tornare su nomi sicuri, che sappiano come navigare in certe acque. Certo, è sempre aperta la ferita per come ai tempi è maturato il divorzio con Gravina, questione non ancora digerita, però non siamo in un mondo di verginelle. Non ho comunque capito l’ostinazione di Maldini e Leonardo nel non voler mai prendere in considerazione la candidatura del Mancio: perché non potevano lavorare insieme?".

E Conte? "Non mi dispiacerebbe nemmeno il binomio Conte-Chiellini. Antonio ha sempre portato risultati, e lo sa fare in tempi brevi. La sua storia parla chiaro, anche in Nazionale. Il suo fu infatti un buonissimo biennio". A Mauro, poi, non dispiacerebbe nemmeno un outsider, come Thiago Motta: "Sono tutti nomi importanti, l’ho già detto. Non è questo il problema principale. I tecnici bravi non mancano dalle nostre parti. Il calcio italiano - conclude - oggi deve però lavorare a livello di fondamenta".