Nazionale, Mancini ct e Claudio Ranieri dt: Malagò cambia la nazionale

"Roberto Mancini è il ct della nazionale. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini". Lo ha appena annunciato - apprende l'ANSA - Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. Claudio Ranieri, invece, sarà il direttore tecnico, come annunciato dallo stesso presidente della Figc nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della seconda scelta, dopo che Paolo Maldini e Leonardo avevano proposto Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Si era scatenata una bufera politica e l'ex Juve si è dovuto ritirare dalla corsa. Consegfuenza? Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dopo soli 16 giorni dalla loro nomina.

"Corrisponde al vero quanto è emerso finora: c'era un candidato definito e concordato su indicazione di Maldini e Leonardo. Poi la involuzione sul nominativo prescelto di Pirlo ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura, semplicemente per un discorso di valutazione della convenienza", ha spiegato Malagò. "Mi spiace perché qualcuno l'ha un po' colorita, non ci sono altre interpretazioni o verità. Non ero affatto al corrente della collaborazione con Fonbet. Non c'è stato alcun tipo di conflitto o polemica con Maldini e Leonardo". Anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e Leonardo parla espressamente di questo concetto di complicità nella decisione finale - ha proseguito il presidente della Figc -. Il tempo stringeva, sapete benissimo che tre giorni in più o in meno non cambiano le cose. Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni. Mi assumo la responsabilità, la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base della nuova gestione del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico".

Giovanni Malagò è riuscito a portare avanti la sua idea. Roberto Mancini è sempre stato il suo candidato forte. Mentre i club di Serie A puntavano su Antonio Conte. E anche nel caso dell'ex Juve si sarebbe trattato di un ritorno sulla panchina azzurra. Ovviamente, anche nel caso di Mancio ci saranno polemiche. Il motivo? L'ex Inter aveva abbandonato la Nazionale per accettare fior fiori di milioni dall'Arabia Saudita. In più, anche lui ha avuto a che fare con la Russia dato che in passato ha allenato lo Zenit San Pietroburgo. Dalla sua, a differenze di Pirlo, c'è un curriculum di tutto rispetto. Gli scudetti con l'Inter e il Manchester City e, soprattutto, quegli Europei del 2021 conquistati al fianco di Gianluca Vialli.