Tajani, l'annuncio sulle armi: "Abbiamo deciso di utilizzare Safe", di cosa si tratta

Il fondo citato dal vicepremier (Sedurity action for Europe) è stato creato dall'Ue per agevolare le spese per la difesa degli Stati membri. E ammonta in totale a 150 miliardi. Funziona attraverso l'erogazione di prestiti a lunga scadenza, rimborsabili in 45 anni, e a tassi agevolati per l'acquisto di armamenti, soprattutto da aziende e gruppi industriali europei. Al fondo, oltre ai Paesi Ue, è stata ammessa anche l'Ucraina .

Dopo Tajani, ha preso la parola Crosetto, che ha detto: "Il Safe, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della difesa militare, non aggiuntivo ed è alternativo ai Bot. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo, a settembre, sullo 0,9 per la difesa e lo 0,6 per l'energia". Oltre all'Italia, hanno deciso di attingere al Safe anche la Danimarca (per 46,8 miliardi), la Polonia (43,7), la Romania (16,7) e la Francia (15). Il governo Meloni ha prenotato 14,9 miliardi, ma come hanno specificato Tajani e Crosetto, entro la fine dell'anno verrà deciso quanti se ne spenderanno effettivamente.