Coronavirus, Massimo Cacciari contro il governo a Otto e Mezzo: "Inammissibile dimostrarsi impreparati"

Anche Massimo Cacciari contro il governo sul coronavirus. "Ritengo non sia più possibile al mondo d'oggi dimostrarsi impreparati a casi del genere. Scuole chiuse e uffici aperti" ha affermato l'ex sindaco di Venezia nel salotto di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo.

Per Cacciari il Conte bis ha "annaspato", non è riuscito a far fronte all'epidemia proveniente dalla Cina. "Si tratta di un virus grave, lo vediamo tutti i giorni - prosegue con non poca amarezza -. Alcune domande vorrei che fossero chiarite, perché non riesco ancora a capire". Per Cacciari ci sono dei provvedimenti che non stanno né in cielo né in terra: "Università chiuse, ma discoteche e aziende aperte? Io proprio non capisco" chiosa senza ottenere alcuna risposta su quella che è una vera e propria emergenza incontrollabile".