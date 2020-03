Vittorio Feltri sarcastico: "Il testamento? Preferisco vedere come gli eredi si accapigliano per un servizio di piatti"

06 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus dà da pensare a Vittorio Feltri. Il direttore di Libero ha una risata per tutto, anche per ciò che più fa paura. "Mi rimproverano perché non faccio testamento - cinguetta sul suo profilo -. Non sanno che mi diverto al pensiero che i miei eredi si accapiglieranno per tutto, anche per un servizio di piatti. Chi giace si dà pace, coloro che rimangono cominciano una battaglia meschina".

"Sputano sulla pizza? Ma se loro mangiano lumache e formaggi puzzolenti", la lezione di Senaldi ai francesi

Proprio così, sembra che ora come ora la battaglia sia ancora più crudele: l'epidemia sta mettendo in ginocchio l'economia di tutta Italia, ma - come Feltri aveva messo per scritto qualche editoriale fa - dobbiamo "ficcarci nella testa" che è più importante la salute. Al di là di ogni battuta, "siamo di fronte a una infezione micidiale e capace di piegare un intero Paese". È per questo che non dobbiamo arrenderci.