Coronavirus, Fabrizio Biasin e la farsa di Parma-Spal: "Se Spadafora è un ministro deve imporre, non trattare"

Se Vincenzo Spadafora è un ministro, "non deve trattare, deve imporre. Altrimenti perde di senso il ruolo del ministro". Fabrizio Biasin, su Twitter, centra il punto: il ministro dello Sport perde il braccio di ferro su Parma-Spal con la Figc e dopo aver imposto lo stop all'anticipo delle 12 a pochi minuti dal fischio iniziale, ha visto la partita regolarmente disputarsi sia pure alle 13.45, complice appunto la "trattativa" con la Federcalcio contraria allo stop. Segno che il governo di fatto non ha più alcun potere.

"Non ci voleva molto, bastava stoppare tutto questa mattina .- ha ricordato sempre su Twitter Biasin -, E invece anche questa volta abbiamo scelto la soluzione più scenografica. E per fortuna che si faceva tutto 'per salvaguardare l'immagine del calcio italiano nel mondo'. Siamo 'oltre'". In campo oggi andrà in scena "l'anti-spot: 22 giocatori che si respirano addosso per 90'. E lo facciamo ben sapendo che difficilmente si riuscirà a terminare questo campionato. Siamo una contraddizione vivente".