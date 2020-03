Coronavirus, Vittorio Feltri amaro: "Per fortuna che era poco più di un'influenza"

09 marzo 2020 a

Già, la situazione è sfuggita di mano: coprifuoco, contagi a raffica, centinaia di morti al giorno e schemi previsionali relativi alla diffusione del coronavirus che fanno paura. Molta paura. Già, l'Italia ora trema. E con lei il mondo intero. Ed in questo contesto risuonano alla mente alcune parole che abbiamo sentito su più fronti soltanto una decina di giorni fa. Parole che magari abbiamo pronunciato noi stessi, salvo poi - gioco forza - cambiare opinione. "Il virus? Poco più di un'influenza". No, non è così. Lo dimostrano le terapie intensive al collasso, i bollettini di guerra che arrivano dalle strutture sanitari che non sono più in grado di accogliere. Una situazione che viene riassunta in sintesi da Vittorio Feltri, con un tweet sintetico, amaro e parecchio preoccupato: "Per fortuna il virus era poco più di un'infulenza", chiosa il direttore di Libero.