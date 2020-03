Pietro Senaldi a DiMartesì: "Il coronavirus ha impiegato 2 mesi ad arrivare qui e il governo ha fischiettato"

11 marzo 2020 a

"Il coronavirus non è arrivato in un giorno in Italia". Pietro Senaldi, ospite di DiMartedì, ricorda una verità quasi banale ma spesso colpevolemnte taciuta da chi ci governa: l'epidemia "ha impiegato 2 mesi" ad arrivare in Europa dalla Cina. "E in questi 2 mesi - attacca il direttore di Libero in collegamento con Giovanni Floris - il governo ha fischiettato allegramente".