Vittorio Feltri contro Cecchi Paone: "A differenza sua, frequento solo donne"

Vittorio Feltri risponde polemicamente ad Alessandro Cecchi Paone che lo ha accusato di misoginia. Il direttore e fondatore di Libero replica alle parole del conduttore televisivo prendendolo in giro sul suo profilo twitter. Un tweet polemico, ma scherzoso allo stesso tempo per prendere in giro il collega nel più puro stile feltriano.

"Cecchi Paone scopro che dice di me: è misogino. Non sa che frequento prevalentemente donne le quali preferisco agli uomini, a differenza di lui. Non sono neanche omofobo, visto che parlo perfino con lui volentieri.".posta su Twitter Vittorio Feltri. Immediata la quantita di risposte e commenti sul profilo social del direttore di Libero.