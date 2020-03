Vittorio Feltri contro Andrea Agnelli: "Auguri per la quarantena. Speriamo per due settimane non dica caz***"

13 marzo 2020 a

a

a

In quarantena anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus: misura forzata dopo che Daniele Rugani è stato trovato positivo al coronavirus. Lo stesso Andrea Angelli che qualche giorno fa aveva detto di trovare "sbagliato" che l'Atalanta giocasse la Champions League (quell'Atalanta che prima dello stop alla competizione era volata ai quarti di finale). Parole improvvide. Anzi, diciamolo, prive di senso. E Vittorio Feltri, su Twitter, torna sulla questione. Con un cinguettio sferzante: "Anche Andrea Agnelli in isolamento causa virus - premette il direttore di Libero -. Facendogli gli auguri affinché la segregazione finisca presto, speriamo che il presidente della Juventus per un paio di settimane non dica cazz*** contro l'Atalanta". Niente da aggiungere.