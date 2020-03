Vittorio Feltri: "Un pirla mi ha chiesto come va il matrimonio. Gli ho risposto..."

14 marzo 2020 a

Convivenza forzata, ai tempi del coronavirus. Marito e moglie sempre in casa, insieme (così come ogni altra coppia, a prescindere dalle eventuali nozze). Vittorio Feltri compreso. E insomma anche il direttore, un po' come tutti i noi, deve fare i conti con una situazione strana, ad altissimo rischio: i racconti di coppie pronte ad esplodere in liti furibonde scatenate per un nonnulla, in questi giorni, si sprecano. Ed è in questa prospettiva che va inquadrato un cinguettio su Twitter del direttore, in cui rivela: "Stamattina un pirla mi ha chiesto come va il mio matrimonio. Gli ho risposto: facendo le corna tutto bene". E quel "facendo le corna" ha ovviamente una doppia interpretazione: scegliete voi quale la più adatta ai vostri "gusti".