Papa Francesco solo in San Pietro, Filippo Facci: "Il futuro del cattolicesimo, se dipendesse da me"

Un cinguettio franco, irriverente, quello di Filippo Facci. Si deve tornare alle suggestive immagini di Papa Francesco, solo sotto alla pioggia in piazza San Pietro. Immagini suggestive, quelle del Pontefice in preghiera prima di impartire una speciale benedizione urbi et orbi contro il coronavirus. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che, ovviamente, sono state "intercettate" anche da Filippo Facci. Il quale ha rilanciato su Twitter una foto di quella particolare benedizione, aggiungendo il commento: "Il futuro del cattolicesimo, se dipendesse da me". Ovvero, un futuro senza fedeli. Un tweet con cui Filippo Facci ribadisce il suo essere ateo.