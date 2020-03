Papa Francesco in preghiera, Socci: "Ovviamente senza inginocchiarsi mai né alla Madonna né al Santissimo"

27 marzo 2020 a

L'immagine di Papa Francesco solo in preghiera in una piazza San Pietro vuota e bagnata non è la sola che ha colpito Antonio Socci. C'è un altro dettaglio dalla Santa Sede, decisamente "inquietante", nell'atteggiamento del Pontefice. "E ovviamente - nota polemico Socci sulla propria pagina Facebook - Bergoglio fa tutto senza inginocchiarsi mai: né davanti all'icona della Madonna, né davanti al Crocifisso, né davanti al Santissimo".

"Lui ha dubbi di fede? Cambi mestiere, vada in pensione". Socci definitivo: come affonda Papa Francesco

Un gesto che sfiora la blasfemia. A commento della stessa foto, Socci poi aggiunge: "Siccome ogni volta torna fuori la storiella che Bergoglio non può inginocchiarsi per motivi di salute, e mille volte abbiamo pubblicato foto dove si inginocchia ma non davanti al Santissimo, stavolta ne pubblico due in cui si inginocchia davanti a leader politici del Sud Sudan (una delle sue commedie). Ma sono tante altre le occasioni in cui si inginocchia anche ripetutamente (per esempio ogni anno quando fa la lavanda dei piedi). Solo davanti al Santissimo ha 'problemi'".