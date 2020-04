Vittorio Feltri contro Angela Merkel e Germania: "Tacete, il nemico tedesco è sordo"

03 aprile 2020 a

a

a

Un mix di fatalismo e rabbia, in un tweet di Vittorio Feltri. Un cinguettio con cui il direttore di Libero offre una chiave interpretativa allo scontro in atto i Europa, tra Italia e falchi che non arretrano di un millimetro, determinati a soffocare il nostro Paese, a non concedere nulla nonostante la tragica emergenza coronavirus. Bastano sette-parole-sette, a Vittorio Feltri, per spiegare che cosa sta succedendo. Scrive infatti il direttore: "Tacete che il nemico tedesco è sordo". Fine delle trasmissioni. Insomma, tanto rumore per nulla: la Germania e Angela Merkel non sono disposti ad ascoltarci, non lo faranno mai. E una seconda conclusione, piuttosto condivisa in giornate come queste: il nostro "nemico" è Berlino. Qualcuno ha dei dubbi al riguardo?