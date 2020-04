Vittorio Feltri sui napoletani: "Lo è il mio migliore amico, un genio. Ma ci sono anche dei fessi"

06 aprile 2020 a

Un cinguettio autobiografico, quello vergato da Vittorio Feltri. Parla di amicizia, adolescenza e allegria, il direttore di Libero. Su twitter, infatti, scrive: "In Molise ho trascorso la mia adolescenza in modo meraviglioso. Ho vissuto a Napoli i giorni più allegri, città che amo e so essere stata la capitale della cultura europea. Napoletano è il mio più grande amico, Paolo Isotta, un genio". E dopo la lunga premessa, la stoccata: "Ma anche tra i partenopei ci sono i fessi". Già, tutto il mondo è paese. Il sospetto: Vittorio Feltri si riferisce alle immagini che arrivano da Napoli dove di fatto la quarantena da coronavirus non viene assolutamente rispettata?

