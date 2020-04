Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Un premier che attacca le opposizioni in tv è un grave segno per la democrazia nel nostro paese"

10 aprile 2020 a

Il discorso di Giuseppe Conte durante l'attesissima conferenza stampa sul lockdown prorogato fino al 3 di maggio è stato un vero attacco alle opposizioni. Tra i primi a criticare quanto ha fatto il premier è Paolo Becchi che, a pochi minuti dalla diretta da Palazzo Chigi, cinguetta: "Un capo del governo che utilizza costantemente il mezzo televisivo per attaccare, con un linguaggio addirittura aggressivo, le opposizioni, senza dare ad esse la possibilità di replicare, rappresenta un grave segno per la democrazia nel nostro paese". Conte ha infatti preso di mira Matteo Salvini e Giorgia Meloni, colpevoli di aver - come fatto anche dal Pd - criticato il presidente del Consiglio perché "lavora in solitaria" senza ascoltare maggioranza e opposizioni.

