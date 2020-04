Paolo Becchi, Mes e Germania: "Ci sono tutte le condizioni per uscire dall'euro, una occasione così non tornerà più"

17 aprile 2020 a

Il momento perfetto per uscire dall'Euro. Ma Paolo Becchi è pessimista: "Una occasione come questa non si ripresenterà più", spiega su Twitter il professore, con evidente rammarico. Euro-scettico per eccellenza e ideologo del sovranismo, assiste basito allo spettacolino politico italiano: "Considerando la posizione della Germania nella Ue, esisterebbero oggi tutte le condizioni socio e macroeconomiche per uscire dall'euro, peccato che non ci siano le condizioni politiche".

Opposizione silenziata, governo impietrito e fregato nella grottesca trattativa su eurobond e mes. Di contro, Angela Merkel e Berlino che dominano la scena spalleggiati da falchi e falchetti del rigore, mettendo una seria e drammatica ipoteca sulla Fase 2. Se all'Italia verranno concesse "le briciole" (i cosiddetti aiuti), ci sarà poi la spada di Damocle dell'austerity, tra qualche mese. Insomma, tutto sembra incitare Palazzo Chigi e i partiti italiani alla rivolta contro i signori di Bruxelles. Per dirla alla Confucio, "grande è la confusione sotto il cielo. La situazione, quindi, è eccellente". Ci vorrebbe un governo, però.

