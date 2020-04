Vittorio Feltri, un messaggio a Vincenzo De Luca? "In Campania ripartenza scog***"

21 aprile 2020 a

Basta una frase, un tweet, per commentare in modo indiretto le polemiche sull'asse Lombardia-Campania, tra Vincenzo De Luca e il Pirellone, con il primo che si dice pronto a chiudere i confini nel caso in cui le regioni del Nord optassero per la riapertura prima del previsto. Il tema, va da sé, è quello del coronavirus. E la frase, il tweet, è quella di Vittorio Feltri, il direttore e fondatore di Libero che cinguetta: "In Lombardia ripartenza scaglionata, in Campania ripartenza scoglionata". E chi ha orecchie per intendere, intenda...

