Coronavirus. Paolo Becchi twitta contro la quarantena: "Hanno sequestrato 60 milioni di italiani"

Lo sfogo

23 aprile 2020 a

a

a

Paolo Becchi si sfoga su Twitter contro la quarantena imposta dal Governo. In vista di una possibile riapertura o della partenza della cosiddetta Fase 2, il filosofo si scaglia contro le scelte del governo, contro i tanti decreti imposti da Conte, contro il lockdown e contro le continue incertezze sugli accorgimenti da usare.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpbecchi%2Fstatus%2F1253213212478255105&widget=Tweet

"Siamo l’unico paese al mondo in cui per uscire di casa bisogna avere una autocertificazione, in cui dichiari che esci per comprare medicine o fare la spesa. Hanno rinchiuso sessanta milioni di italiani da mesi in un Gulag e ormai stiamo diventando schiavi volontari del tiranno", il tweet al veleno di Paolo Becchi..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.