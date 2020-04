Antonio Socci dopo il Consiglio Ue: "Flop inimmaginabile, quando non arriveranno soldi ve ne accorgerete"

23 aprile 2020 a

"Un flop inimmaginabile". Il giudizio di Antonio Socci è categorico. Giuseppe Conte e i membri del governo italiano festeggiano dopo il Consiglio Ue che ha dato via libera al Mes subito e al Recovery Fund a data (ed entità) da destinarsi, come misure "urgenti" per arginare l'emergenza economica e sanitaria del coronavirus.

"Vi diranno che è stato un successo", commenta amaro Socci su Twitter, fotografando esattamente la situazione dalle parti di Palazzo Chigi. "Quando non arriveranno i soldi capirete tutto, ed avrete solo il Mes".

