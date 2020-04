Antonio Socci contro Papa Francesco: "Ha sostituito Dio con la Madre Terra. Sta devastando Chiesa e fede"

23 aprile 2020 a

Nell'Earth Day, Papa Francesco si appiattisce sulle posizioni di Greta Thunberg, affermando che "abbiamo peccato contro la Terra, la natura non perdona mai". E ancora, spiega che "c'è un grande deterioramente della nostra casa comune. L'abbiamo inquinata e depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita". Parole che vengono riprese e rilanciate da Antonio Socci su Twitter, laddove riserva una stoccata al Pontefice: "Ormai ha sostituito Dio con la Madre Terra. Infatti la Pachamama, la rappresentazione pagana della dèa terra, con Bergoglio è stata al centro di cerimonie in San Pietro e nei giardini vaticani. Ha privato il popolo dei sacramenti e sta devastando Chiesa e fede", conclude Antonio Socci. Dritto al punto, senza sconti.

