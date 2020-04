Paolo Becchi, il M5S gioca sporco sulla mozione anti-Mes: "Non rispettano le regole, ormai è dittatura"

24 aprile 2020 a

a

a

“Per non far passare la mozione contro il Mes è saltata l’autoriduzione dei parlamentari decisa a causa del coronavirus”. Così Paolo Becchi ha commentato quanto accaduto oggi alla Camera, dove Giorgia Meloni ha presentato un ordine del giorno per chiedere al governo di non utilizzare in alcun caso il Mes come strumento di contrasto dell’emergenza. L’aula ha bocciato la proposta, ma secondo l’editorialista di Libero il “fatto gravissimo” è che i grillini si sono presentati tutti alla Camera, incuranti dell’autoriduzione: “Nessuna regola viene più rispettata. Ormai è dittatura”. Tra l’altro sette di loro hanno votato a favore dell’odg della Meloni, a conferma del fatto che la maggioranza giallorossa e il Movimento stesso sono spaccati sul Mes e rischiano di crollare.

