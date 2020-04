Paolo Becchi sfiducia Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo: "Si è fatto proprio inc***"

23 aprile 2020 a

“È successo qualcosa che non era del tutto prevedibile”. Al termine del Consiglio europeo Paolo Becchi cita Wolfgang Munchau, giornalista del Financial Times, per dire che “Giuseppe Conte si è fatto proprio inc***”. Un concetto chiarissimo, quello espresso su Twitter dall’editorialista di Libero, che ritiene un grave errore tattico l’accordo di Italia e Spagna all’articolo 122 come base legale per il Recovery fund. “Considerando come funzionale l’Ue, questo garantita che la maggior parte dei soldi arriverà sotto forma di crediti”, ha scritto il giornalista del FT che trova il consenso di Becchi. “A questo punto - ha dichiarato il professore - non resta che una mozione di sfiducia che il M5S, se non vuole perdere definitivamente la faccia, dovrà approvare”.

