Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Se vi ferma la polizia, dite che andate a trovare un affetto stabile. Chiaro, no?"

28 aprile 2020 a

L'ultimo "capolavoro" (al contrario) di Giuseppe Conte? Gli "affetti stabili", quelli che sarà consentito andare a trovare nella Fase 2: una categoria che lascia senza parole. Che cosa si intende? Non a caso, sulla questione si è sviluppato un acceso dibattito dal quale il premier ne è uscito, eufemismo, maluccio. E anche Antonio Socci, su Twitter, rilanciando un tweet del TgLa7 sulla vicenda, passa all'attacco contro il premier: "Chiaro no? Se vi ferma la polizia dite: vado a trovare un affetto stabile. A posto, vada pure", scrive con ironia. Dunque, aggiunge un Ps decisamente tranchant: "Dice Conte che a Palazzo Chigi c'è la ressa dei capi di stato stranieri per chiedere copia di questo straordinario capolavoro. Lo ha detto davvero (e senza ridere)", conclude Antonio Socci.

