Coronavirus, Antonio Socci: "A Roma non ci hanno capito nulla, il Paese non può rimanere ostaggio degli incapaci"

26 aprile 2020 a

a

a

Sul coronavirus siamo "ostaggio degli incapaci". A mettere nero su bianco come stanno le cose è Antonio Socci, che sul suo profilo Twitter, scrive: "I medici sì, ma a Roma non ci hanno capito nulla dall'inizio. Incapacità totale. Non sono neanche in grado di dirci quali sono i dati reali. Così brancolano nel buio come chi volesse spegnere un incendio con gli occhi bendati. Ma il Paese non può rimanere ostaggio degli incapaci". Una replica, quella della firma di Libero, al giornalista Fabio Dragoni che evidenziava come "il lockdown sia assolutamente ingiustificato se non per privarci della libertà".

Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Basta con un governo che umilia l'Italia nel mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.