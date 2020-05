Antonio Socci, la frase di Ratzinger che spiega "cosa può vincere la forza dell'anticristo"

05 maggio 2020 a

Un lungo articolo, firmato da Antonio Socci sul suo sito personale, in cui viene commentato l'ultimo intervento di Benedetto XVI, il Papa emerito. Socci, rilanciando il testo su Twitter, spiega: "Benedetto XVI torna a parlare e mette in guardia dalla dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche". E ancora, Socci mette in evidenza come Ratzinger "infine spiega una sua frase enigmatica sulla paura e indica cosa può vincere la forza dell'anticristo". Qui sotto, il link per accedere al commento di Antonio Socci.

