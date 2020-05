Pietro Senaldi a Stasera Italia, il disastro Fase 2: "Ecco qual è la vera mancanza del governo"

08 maggio 2020 a

a

a

"Metodo sbagliato". Dei 25mila euro che il governo ha messo a disposizione di ciascun imprenditore, ricoprda Pietro Senaldi a Stasera, Italia, "la maggior parte di loro non li ha ritirati". Perché? "Più che i soldi in prestito, con il governo che poi dice loro cosa fare - spiega il direttore di Libero in collegamento con Barbara Palombelli -, gli imprenditori avrebbero bisogno di maggiori agevolazioni nella ripresa, sburocratizzazione, detassazione visto che già hanno pagato tasse su incassi che non avranno".

"Gli italiani morti rimpiazzati dagli immigrati", Senaldi svela la vergogna del governo: perché è sostituzione etnica

"Ma il punto grave e la vera mancanza del governo è questa - conclude il ragionamento Senaldi -: sono passati due mesi e mezzo e ancora si parla dei soldi se ci sono o non ci sono. A me hanno insegnato che a un imprenditore devi dare chiarezza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.