Paolo Becchi, coronavirus: "I media non parlano dei numeri? Ve li dico io: sono prossimi allo zero"

Colpo su colpo, Paolo Becchi continua a criticare il governo di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus e per la comunicazione che la riguarda. L'ultimo affondo piove su Twitter, dove il filosofo cinguetta: "Oggi i media non parlano più dei numeri dell'epidemia. E allora ve lo dico io: sono prossimi a zero in molte regioni, tutte sotto i 50 meno Lombardia, Emilia, Piemonte. Il governo progetta però di continuare lo stato di emergenza epidemiologica sino a Natale", conclude Paolo Becchi. Insomma, secondo il filosofo prosegue il piano per la sospensione della democrazia che denuncia ormai da settimane.

