Vittorio Feltri, "ha ragione Alessandra Ghisleri": quattro parole per affondare la politica italiana

12 maggio 2020 a

Su La Stampa di oggi, martedì 12 maggio, una lunga ricerca di Euromedia Research, l'istituto di Alessandra Ghisleri, mette in evidenza una circostanza, su tutte: mai come oggi, la fiducia degli italiani nella classe politica è stata così bassa. Livelli infimi, che devono far riflettere l'interno mondo parlamentare. E queste cifre vengono sinteticamente commentate da Vittorio Feltri, su Twitter. Il direttore di Libero cinguetta: "Ha ragione la dottoressa Ghisleri che afferma: il gradimento dei politici italiani è al minimo storico". Niente da aggiungere, niente da togliere.

