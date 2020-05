Sfiducia Bonafede, Bechis: "Dopo le due ore a Palazzo Chigi, la Boschi nuova leader delle bimbe di Conte"

20 maggio 2020 a

Come è andata a finire sulle mozioni di sfiducia contro Alfonso Bonafede? Tutto come ampiamente previsto: Guardasigilli salvato da Matteo Renzi, can che abbaia ma non morde. In aula al Senato il fu rottamatore ha spiegato, de facto, di comprendere e condividere i presupposti delle due mozioni di sfiducia, ma di non votarle per "ragioni politiche". Il resto è storia. Ma su questa storia, con un tweet tagliente, Franco Bechis dà una sua interpretazione. "Morale della mattinata - cinguetta il direttore del Tempo subito dopo l'intervento di Renzi -: dopo essere stata ieri due ore a Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi è la nuova leader delle bimbe di Conte", ossia delle fan del premier. Insomma, Bechis avanza quello che è ben più di un sospetto: al termine del lungo incontro di ieri, qualcosa Boschi e Italia Viva hanno ottenuto. Ma cosa?

