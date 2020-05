Otto e mezzo, Franco Bechis boccia la regolarizzazione degli immigrati: "Non basta, trovare altre soluzioni"

06 maggio 2020 a

Franco Bechis, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, interviene sul dibattito riguardo la regolarizzazione degli immigrati presenti in Italia. Ipotesi sostenuta da Italia viva di Renzi che il governo Conte sta prendendo in considerazione, per risollevate l'economia italianacoinvolta nella crisi per colpa del coronavirus, Il direttore del Tempo punta il dito su due dati: il primo sul numero di presenze sul nostro territorio di stranieri non regolari e l'altro sull'idea del ministro Bellanova che ritiene fondamentale l'apporto degli stranieri per far ripartire la crescita economica del Paese. "Ho qualche dubbio sulla cifra di 600.000 irregolari, Eurostat ne censiva 27mila. Temo però che la regolarizzazione non sia sufficiente, non spariscono le baraccopoli. C'è un'emergenza sanitaria e bisogna trovare altre soluzioni", questo il pensiero di Bechis sulla questione.

