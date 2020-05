Franco Bechis contro Giuseppe Conte: "I 60mila volontari anti-movida? I suoi balilla, il regime è completato"

25 maggio 2020 a

L'ultima trovata del governo di Giuseppe Conte? Gli "assistenti civici volontari" per controllare spiagge e bar, presentati in pompa magna dal ministro Francesco Boccia. Un esercito di 60mila persone, selezionate con un bando, a cui verrà deputato il compito di controllare il rispetto delle regole anti-assembramento per la prevenzione da contagio del coronavirus. Una sorta di esebacito di delatori, persone comuni, controllori di massa. Una misura controversa che non intercetta - eufemismo - il favore di Franco Bechis. Il direttore de Il Tempo commenta l'iniziativa con un breve tweet, emblematico e tagliente: "E con le 60mila spie volontarie, il regime è completato. Arrivano i balilla di Conte", conclude Bechis con riferimento ai balilla del regime fascista.

