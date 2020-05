Pietro Senaldi a DiMartedì, la domanda a Sileri: "Sapete cos'ha detto oggi il presidente dei virologi sul coronavirus?"

27 maggio 2020 a

"Non vorrei che chi prende l'aperitivo venga criminalizzato come lo sono stati i runner". Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, puntualizza con il viceministro della Salute, il grillino Pier Paolo Sileri, l'errore (mediatico e politico) che il governo sta compiendo sui giovani e la movida in piena Fase 2.



"Oggi il presidente dell'associazione italiano dei virologi ha detto che il coronavirus è molto debole - sottolinea ancora il direttore di Libero - e che anche quelli che arrivano con una carica molto forte in realtà sono pressocché asintomatici. Allora, la domanda è: siccome si era detto che a giugno il virus si sarebbe depotenziato, fino addirittura a scomparire, e siccome la prossima settimana è giugno, vorrei sapere a che punto siamo?".

