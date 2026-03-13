Affari Tuoi, attacco-choc a Maria e al marito: "Non capiscono una seg***"

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchsta in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Anna Maria, viene da Vicenza e nella vita è una fisioterapista ed è anche in dolce attesa. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Maria, viene da Sassari ed è un tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca scientifica in ambito oncologico. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Si chiama Marco, è nato a Torino ma si è trasferito in Sardegna e si occupa di credito in settore bancario. Si sono conosciuti grazie agli sport cinofili. Insieme hanno giocato col pacco numero 17.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Un'altra concorrente incinta ora lo sapremo ogni volta si presenterà", "Io non distinguo più le concorrenti salvo casi eccezionali, sono tutte identiche!", "nizia a ripassarti le regioni... Ti ha solo aiutato con tutte le proposte di cambio, cosa che il dottore non fa con tutti ", "Ma che ne può capire di statistica (meglio: probabilità)? Una seg***, come la maggioranza dei concorrenti", "Iniziano tutti spavaldi come aprono 2-3 blu poi abbassano la cresta come i rossi iniziano ad andarsene".