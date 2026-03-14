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Zalone funziona anche in replica

di Klaus Davisabato 14 marzo 2026
Zalone funziona anche in replica

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Cado dalle nubi” / Italia 1)
Sulla carta quella di mercoledì non era una serata dall’esito scontato col film di Rai 1 Un amore a 5 stelle, la serie Vanina-Un Vicequestore a Catania 2 su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, Realpolitik su Rete 4 in crescita e il pubblicizzatissimo esordio di Roberto Saviano su La7 con La giusta distanza.

La mossa di Italia 1 di controprogrammare una “maratona Checco Zalone” si è rivelata azzeccata visto che la replica di Cado dalle nubi in prime time ha segnato il 9.6% di share e punte sopra il 12% con 1,7 milioni di spettatori medi mentre Tolo Tolo si è aggiudicato la seconda serata col 12.2%, picchi del 15% e oltre 1 milione di teste. Sarà per gli score sotto le attese delle ammiraglie Rai e Mediaset, sarà per la concomitanza della Champions League, sta di fatto che il fenomeno Zalone, grazie pure al traino degli incassi record di Buen camino, conferma il trend secondo cui il pubblico, saturato dai temi pesanti, cerca evasione.

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checco zalone
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