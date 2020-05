Vittorio Feltri su Francesco Boccia: "Povero, che figura barbina. Ma chi lo ha fatto ministro?"

27 maggio 2020 a

Siamo a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7 il martedì sera. Tra gli ospiti ecco anche il ministro Francesco Boccia, che in settimana si è distinto per l'intemerata sugli assistenti civici, l'esercito di 60mila delatori anti-movida proposto da Boccia e contestato de facto non solo da tutte le opposizioni ma anche da tutto il governo. E l'ospitata di Boccia da Floris è stata commentata da Vittorio Feltri, con un cinguettio tranchant: "Povero Boccia, che figura barbina in tv. Ma chi lo ha fatto ministro?". Domanda, quella del direttore di Libero, destinata a restare senza risposta.

