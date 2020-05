Maraco Travaglio, il direttore del Fatto ricorda come nacque la sua "infatuazione" professionale per Piercamillo Davigo

30 maggio 2020 a

Marco Travaglio, nel suo editoriale sul Fatto quotidiano, racconta del suo colpo di fulmine per Piercamillo Davigo, il famoso pm del pool di Mani Pulite assieme a Antonio Di Pietro e Gherardo Colobo. Il giornalista ricorda, "la prima volta che conobbi Piercamillo Davigo era il 1997: presentavamo a Milano il mio libro-intervista al procuratore aggiunto di Torino Marcello Maddalena Meno grazia, più giustizia, a cui aveva scritto la prefazione. Era ancora pm del pool Mani Pulite. Il suo intervento fu uno show di battute taglienti e aforismi fulminanti, come quelli a cui poi assistetti negli anni successivi in tanti convegni e dibattiti insieme".

Travaglio poi spiega cosa lo ha fatto appassionare alle tesi del magistrato. Pensieri e tesi con cui ha poi costruito anche la sua fortunata carriera gionalistica: "La frase che più mi colpì illuminava la differenza fra responsabilità penale e responsabilità politico-morale: la prima la appura la magistratura, nei modi, nei tempi (biblici) e nei limiti previsti dalla legge; la seconda la accerta chiunque legga le carte giudiziarie, quando emergono fatti incontrovertibili (confessioni, intercettazioni, filmati, documenti, testimonianze oculari) che dimostrano una condotta sconveniente e consentono di farsi subito un'idea sulla correttezza o meno dell'autore. Che, se è un pubblico ufficiale, deve adempiere le sue funzioni "con disciplina e onore" (art. 54 della Costituzione), può essere tranquillamente dimissionato su due piedi, senza attendere la sentenza definitiva. Per spiegare questa fondamentale differenza, Davigo se ne uscì con uno dei suoi cavalli di battaglia: 'Se vedo il mio vicino uscire da casa mia con la mia argenteria in tasca, non aspetto la condanna in Cassazione per smettere di invitarlo a cena. E non lo invito più nemmeno se poi lo assolvono. Non è giustizialismo: è prudenza'".

