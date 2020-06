Paolo Becchi contro la magistratura: "Salvini a processo per una nave. E per le migliaia di morti da coronavirus..."

12 giugno 2020 a

Come funziona la magistratura e la giustizia in Italia? Lo spiega Paolo Becchi, senza giri di parole, con un breve ed emblematico parallelismo tra le vicende che riguardano Matteo Salvini sull'immigrazione e Giuseppe Conte in queste ultime ore, con l'interrogatorio a Bergamo sulla zona rossa. Scrive il filosofo: "Salvini a processo per aver impedito lo sbarco di una nave senza che ci sia stato nessun danno a persone, mentre Conte e Speranza non rispondono di nulla rispetto alle migliaia di morti a causa degli errori commessi in Lombardia?". C'è poco da aggiungere.

