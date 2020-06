Non è l'Arena, Vittorio Feltri contro Massimo Giletti: "Peggio di un pm: parla, accusa e non ascolta nessuno, basta dire cazz***"

15 giugno 2020 a

Con una raffica di tweet Vittorio Feltri si scaglia contro Massimo Giletti. Il direttore di Libero, dopo la puntata di domenica 14 giugno di Non è l'Arena, cinguetta: "Gilletti fa delle domande e non ascolta le risposte". E ancora con un altro commento: "Così non si capisce più un ca**o, Gilletti è peggio di un pm: parla, accusa e non ascolta nessuno". Ma non finisce qui, perché Feltri prosegue: "Caro Gilletti ascolta la Rizzoli invece di dire ca**te".

Il direttore, durante la trasmissione di La7, ha preso le difese di Melania Rizzoli, assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Lombardia, chiamata a parlare di coronavirus. Qui la Rizzoli, di fronte a Giletti, ha spiegato che "bisognerà capire la mancata presa in atto di alcune misure e il nesso di mortalità" per far chiarezza sulla mancata zona rossa nel bergamasco". Intervento che ha visto la partecipazione anche del conduttore Partecipazione che - a quanto pare - ha visto la rimostranza di Feltri.

