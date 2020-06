Paolo Becchi affonda Lucia Azzolina: "Per voi è normale pagare queste tasse?"

19 giugno 2020 a

Ad oggi ancora non è chiaro quando e come riapriranno scuole ed università. Ai tempi del coronavirus e di Lucia Azzolina ministro dell'Istruzione, caos ed incertezza la fanno da padrone. E su questo punto tira un affondo Paolo Becchi. Il filosofo lo fa su Twitter, dove pone una domanda, retorica. Già, la risposta appare scontata. Scrive Paolo Becchi: "È normale per i genitori pagare le tasse universitarie dei loro figli per tenere chiuse aule e biblioteche universitarie per il prossimo anno accademico?". Voi che dite?

