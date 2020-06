Paolo Becchi contro il governo e Lucia Azzolina: "È normale pagare le tasse universitarie dei figli per tenere chiuse aule e biblioteche universitarie?"

19 giugno 2020 a

A Paolo Becchi l'idea che le scuole siano ancora chiuse non va giù. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha promesso che tutto tornerà alla normalità a settembre o quasi, perché la grillina ha affermato che presto "si avrà la quadra". Un'uscita che indigna l'editorialista di Libero: "È normale per i genitori pagare le tasse universitarie dei loro figli per tenere chiuse aule e biblioteche universitarie per il prossimo anno accademico?". La risposta sembra quasi retorica.

Non solo, perché il filosofo tempo addietro aveva puntato il dito contro l'intero governo: “Prevedo a settembre il caos nelle scuole. Questo esecutivo ha gravi responsabilità sulle scelte di un ministro del tutto incapace”. Come dargli torto.

