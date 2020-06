Fuori dal Coro, Vittorio Feltri azzera Lucia Azzolina: "Avranno capito se sei un cogl***"

24 giugno 2020 a

Provate a dargli torto. Siamo a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, la puntata è quella di martedì 23 giugno. Ospite il direttore di Libero, si parla egli esami di maturità al tempo del coronavirus. E Feltri dice la sua senza troppi giri di parole: andava abolito. "Gli insegnanti avranno capito, dopo cinque anni che hanno avuto un allievo, se è un cogl*** o se invece è meritevole di essere promosso - premette -, Quindi l’esame di maturità andava abolito, specialmente se fatto come è stato fatto in questa sessione… in modo ridicolo, in modo assurdo", taglia corto. A stretto giro di posta, un bel voto a Lucia Azzolina, l'improbabile ministro dell'Istruzione grillina: "Un bel 3, a me non può piacer", ha tagliato corto e concluso Vittorio Feltri.

