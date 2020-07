Pietro Senaldi su Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza fino al 31 dicembre per tutelare la sua salute"

10 luglio 2020 a

Dopo le indiscrezioni di stampa rilanciate da Il Messaggero, lo ha confermato di fatto lo stesso Giuseppe Conte: il governo è intenzionato a prorogare lo stato d'emergenza per il coronavirus fino al 31 dicembre, in modo da poter agire "indisturbato" a suon di dpmc. Una sorta di "pieni poteri" (realizzati) in versione avvocato del popolo. E la notizia viene commentata da Pietro Senaldi a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7: "Conte è intenzionato a prorogare lo stato d'emergenza del Covid per altri sei mesi per garantire la propria salute prima di quella degli italiani", conclude il direttore di Libero. Giudizio sintetico e con cui viene fotografata la situazione in modo preciso ed assai preoccupante.

