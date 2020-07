Coronavirus, lo sfogo di Filippo Facci: "Non soffiare sulle candele della torta? Ma vaff***"

22 luglio 2020 a

Ai tempi del coronavirus ci si inventa di tutto, anche il rischio di soffiare sulle candeline. Ad commentare l'ultima sparata è Filippo Facci che, con un cinguettio su Twitter, sfoga tutta la sua rabbia: "Esempio di articolo "vaff***o", chiamato così perché dici "ma va***lo" prima ancora di cliccarci sopra e leggerlo (cosa che non fai)". La firma di Libero propone poco sotto al post l'anteprima, giusto il titolo, del pezzo incriminato: "Ma quindi non soffieremo più sulle candeline? Soffiare su una torta che poi mangeranno tutti non sembra più questa grande idea". Ennesimo delirio da Covid-19 che pare, stando alla rimostranza espressa da Facci, che in pochi seguiranno.

