Vittorio Feltri contro il figlio dell'ingegner Morandi: "Se un ponte casca non è colpa di chi lo attraversa"

"Il figlio di Morandi dice che suo padre è vittima del ponte, gli hanno dato addosso perché non poteva difendersi. Giusto. Ma se un ponte casca non è mica colpa di chi lo attraversa". Vittorio Feltri posta su Twitter un suo pensiero dopo aver letto sul Corriere della Sera l'intervista al figlio dell'Ingegnere Morandi, l'uomo chè costruì l'omonimo ponte di Genova, crollato il 14 agosto di due anni fa.

Nell'intervista Morandi jr spiega che non tutte le colpe del crollo, che fece 43 vittime, possono addebitarsi al padre che lo costruì in 4 anni tra il 1963 e il 1967. La risposta di Feltri è nel più puro stile del direttore e fondatore di Libero: "Ma se un ponte casca non è mica colpa di chi lo attraversa".

